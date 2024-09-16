В Австрії через повені рятували гелікоптерами 800 людей, 13 містечок відрізані від світу
Новини — Понеділок, 16 вересня 2024, 11:26 —
У федеральній землі Нижня Австрія, яка огортає Відень, через повені залишились відрізаними від світу 13 містечок, 800 осіб рятували гелікоптерами.
Про це повідомляє Kurier, пише "Європейська правда".
У Нижній Австрії, яку оголосили зоною стихійного лиха, ситуація залишається складною. Подекуди випало чотири місячних норми опадів, а покращення погоди очікується не раніше середини тижня.
За останні дві доби з постраждалих районів гелікоптерами вивезли 800 осіб, загалом евакуювали 1800 домогосподарств.
13 містечок залишаються відрізаними від світу. Всього у регіоні перекриті близько 200 доріг, громадський транспорт майже не працює.
Командувач земельної пожежно-рятувальної служби повідомив, що є загроза прориву нових дамб та загроза пошкодження ємності з аміаком.
Мешканців Нижньої Австрії закликають утриматися від поїздок і туризму до місць підтоплення задля вражаючих фотографій, щоб не створювати додаткову роботу рятувальникам.
Вихідними під час ліквідації наслідків повені у цій землі загинув пожежник, у Відні зупинили кілька ліній метро.
Нагадаємо, у Чехії підтвердили першу смерть внаслідок повеней, у Польщі відомо вже про двох загиблих.