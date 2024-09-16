В Австрии из-за наводнения спасали вертолетами 800 человек, 13 городков отрезаны от мира
Новости — Понедельник, 16 сентября 2024, 11:26 —
В федеральной земле Нижняя Австрия, которая окружает Вену, из-за наводнения остались отрезанными от мира 13 городов, 800 человек спасали вертолетами.
Об этом сообщает Kurier, пишет "Европейская правда".
В Нижней Австрии, которую объявили зоной стихийного бедствия, ситуация остается сложной. Кое-где выпало четыре месячных нормы осадков, а улучшение погоды ожидается не раньше середины недели.
За последние двое суток из пострадавших районов вертолетами вывезли 800 человек, всего эвакуировали 1800 домохозяйств.
13 городков остаются отрезанными от мира. Всего в регионе перекрыты около 200 дорог, общественный транспорт почти не работает.
Командующий земельной пожарно-спасательной службы сообщил, что есть угроза прорыва новых дамб и угроза повреждения емкости с аммиаком.
Жителей Нижней Австрии призывают воздержаться от поездок и туризма к местам подтопления ради впечатляющих фотографий, чтобы не создавать дополнительную работу спасателям.
На выходных во время ликвидации последствий наводнения в этой земле погиб пожарный, в Вене остановили несколько линий метро.
Напомним, в Чехии подтвердили первую смерть в результате наводнений, в Польше известно уже о двух погибших.