В Австрии из-за наводнения спасали вертолетами 800 человек, 13 городков отрезаны от мира

В федеральной земле Нижняя Австрия, которая окружает Вену, из-за наводнения остались отрезанными от мира 13 городов, 800 человек спасали вертолетами.

Об этом сообщает Kurier, пишет "Европейская правда".

В Нижней Австрии, которую объявили зоной стихийного бедствия, ситуация остается сложной. Кое-где выпало четыре месячных нормы осадков, а улучшение погоды ожидается не раньше середины недели.

За последние двое суток из пострадавших районов вертолетами вывезли 800 человек, всего эвакуировали 1800 домохозяйств.

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13 городков остаются отрезанными от мира. Всего в регионе перекрыты около 200 дорог, общественный транспорт почти не работает.

Командующий земельной пожарно-спасательной службы сообщил, что есть угроза прорыва новых дамб и угроза повреждения емкости с аммиаком.

Жителей Нижней Австрии призывают воздержаться от поездок и туризма к местам подтопления ради впечатляющих фотографий, чтобы не создавать дополнительную работу спасателям.

На выходных во время ликвидации последствий наводнения в этой земле погиб пожарный, в Вене остановили несколько линий метро.

Напомним, в Чехии подтвердили первую смерть в результате наводнений, в Польше известно уже о двух погибших.