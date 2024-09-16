Чому друга спроба замаху на Трампу б'є по Україні та допомагає російській пропаганді у США

15 вересня в США затримали Раяна Веслі Раута в межах розслідування ймовірного замаху на життя Дональда Трампа.

Варто наголосити: принаймні на момент цієї публікації остаточно не встановлено, чи справді йдеться про замах чи спробу замаху на експрезидента США. Тож і проводити прямі порівняння з тим, що відбулось на мітингу в місті Батлер два місяці тому, не можна – принаймні тому, що цього разу обійшлося без постраждалих.

Що привернуло увагу ЗМІ (а надто – ЗМІ однієї конкретної країни), то це те, що в останні роки ймовірний стрілець був прихильником України та критиком Трампа.

Про те, наскільки правдоподібним є гаданий "український слід" у другій стрілянині, пов’язаній з кандидатом у президенти США від республіканців, та які наслідки це матиме, читайте в статті журналіста "Європейської правди" Олега Павлюка Чи були "українські зв'язки" у затриманого за підготовку нового замаху на Трампа. Далі – стислий її виклад.

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Нинішній інцидент зі стріляниною, пов’язаний із Трампом, розгортався зовсім не за таким драматичним сценарієм, як події 13 липня.

Експрезидент, а нині – кандидат у президенти від Республіканської партії перебував у своєму гольф-клубі Trump International у місті Вест-Палм-Біч – неподалік від своєї резиденції Мар-а-Лаго у штаті Флорида.

Там не було велелюдного мітингу, Трамп просто грав собі у гольф.

В певний момент агенти Секретної служби помітили підозрілого чоловіка, коли прочісували наступне поле для гольфу, куди планував прийти Трамп. А точніше – дуло зброї, як їм спершу здалось, кулемета типу АК-47, що стирчало в чагарнику довкола поля.

Агенти помітили й самого стрільця, відкрили по ньому вогонь, але той кинув зброю та втік на своєму авто.

Чоловіка на чорному Nissan уже незабаром перехопила поліція – не в останню чергу завдяки анонімному свідку, який сфотографував авто й передав правоохоронцям. Його затримали за понад 60 кілометрів від гольф-клубу Trump International.

Із собою чоловік мав приціл, дві сумки та камеру GoPro.

У підсумку: у Трампа не стріляли, але ФБР вважає, що інцидент міг бути спробою замаху на експрезидента; сам він дякує Секретній службі за все, що сталось; трампісти раді, що їхній кумир живий; а опоненти Трампа цілком прогнозовано засуджують політичне насильство.

Зрештою для самого Трампа ця подія може стати "подарунком долі". Бо хто на тлі вже другого замаху згадає про те, що лиш минулого тижня республіканець програв дебати Камалі Гарріс, а його рейтинг продовжив падати.

У колишнього будівельника родом із Північної Кароліни неординарна якщо не біографія, то погляди – якщо принаймні судити із соцмереж та попередніх інтерв’ю у ЗМІ.

У соцмережі X (Twitter) у 2020 році він запросив північнокорейського диктатора Кім Чен Ина на Гаваї, де на той час жив і вів бізнес, запропонувавши свою роль "посла і зв’язкового" для вирішення двосторонніх суперечок між Вашингтоном і Пхеньяном.

А у 2016-му Раут навіть підтримав кандидатуру… Дональда Трампа.

За його словами, у 2022-23 роках він декілька разів відвідував Україну та мав перемовини з посадовцями українського Міноборони. Згодом ЗМІ знайшли підтвердження візитів Раута до Києва, проте про переговори з урядовцями відомо лише з його слів – українська сторона цю інформацію поки не коментувала.

Чим саме займався Раут в Україні, до кінця не зрозуміло.

Проте він згадується у кількох публікаціях провідних американських ЗМІ у статтях про американців, що допомагають Україні.

У 2022 році в інтерв’ю Newsweek він критикував американське керівництво за нерішучість, називав війну в Україні "чорно-білою" та "боротьбою добра і зла".

Звісно ж, російська пропаганда, яка напрочуд активно висвітлювала подробиці імовірної спроби замаху на Трампа, зосередилась лише на одній показовій деталі: затриманий 58-річний Раян Веслі Раут – активний прихильник України, мав удома цілий арсенал зброї, та ще й донатив демократам (як це узгоджувалось із його підтримкою Трампа у 2016 році, збагнути важко, але маємо що маємо).

Докладніше – в матеріалі Олега Павлюка Чи були "українські зв'язки" у затриманого за підготовку нового замаху на Трампа.