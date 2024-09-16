Гарріс засудила політичне насильство після ймовірного замаху на Трампа

Віцепрезидентка США Камала Гарріс засудила політичне насильство після ймовірного замаху на колишнього президента Дональда Трампа 15 вересня.

Про це повідомляє CNN, передає "Європейська правда".

Гарріс заявила, що "глибоко стривожена можливим замахом на колишнього президента Трампа".

"Поки збираються факти, я ясно заявляю: політичне насильство неприпустиме. Ми всі повинні працювати над тим, щоб цей інцидент не спровокував подальше насильство", – акцентувала вона.

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Окрім цього, кандидатка у президенти також висловила подяку Секретній службі США та правоохоронним органам за їхні дії, зазначивши, що Трамп перебуває в безпеці.

Гарріс запевнила, що адміністрація президента США Джо Байдена забезпечить Секретну службу всіма необхідними ресурсами для виконання їхньої місії із захисту.

Нагадаємо, Федеральне бюро розслідувань ідентифікувало підозрюваного у справі про ймовірний замах на життя Трампа: ним виявився 58-річний Раян Раут, який у минулому мав вісім арештів та активно підтримував Україну.

У кампанії Дональда Трампа 15 вересня повідомили про стрілянину біля його гольф-клубу у Флориді та заявили, що він у безпеці.

Американський президент Джо Байден заявив, що підозрюваний перебуває під вартою та доручив своїй команді забезпечити Секретну службу необхідними ресурсами для його захисту.

Сам Трамп подякував за "видатну роботу" Секретній службі США та іншим співробітникам правоохоронних органів після ймовірної спроби замаху на нього.