15 сентября в США задержали Райана Уэсли Раута в рамках расследования вероятного покушения на жизнь Дональда Трампа.

Стоит отметить: по крайней мере на момент этой публикации окончательно не установлено, действительно ли речь идет о покушении или попытке покушения на экс-президента США. Поэтому и проводить прямые сравнения с тем, что произошло на митинге в городе Батлер два месяца назад, нельзя – хотя бы потому, что на этот раз обошлось без пострадавших.

Что привлекло внимание СМИ (особенно СМИ одной конкретной страны), так это то, что в последние годы вероятный стрелок был сторонником Украины и критиком Трампа.

О том, насколько правдоподобен предполагаемый "украинский след" во второй стрельбе, связанной с кандидатом в президенты США от республиканцев, и какие последствия это будет иметь, читайте в статье журналиста "Европейской правды" Олега Павлюка Были ли "украинские связи" у задержанного за подготовку нового покушения на Трампа. Далее – краткое ее изложение.

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Нынешний инцидент со стрельбой, связанный с Трампом, разворачивался совсем не по такому драматическому сценарию, как события 13 июля.

Экс-президент, а ныне – кандидат в президенты от Республиканской партии находился в своем гольф-клубе Trump International в городе Вест-Палм-Бич – неподалеку от своей резиденции Мар-а-Лаго в штате Флорида.

Там не было многолюдного митинга, Трамп просто играл себе в гольф.

В определенный момент агенты Секретной службы заметили подозрительного мужчину, когда прочесывали следующее поле для гольфа, куда планировал прийти Трамп. А точнее – дуло оружия, как им сначала показалось, пулемета типа АК-47, торчавшее в кустарнике вокруг поля.

Агенты заметили и самого стрелка, открыли по нему огонь, но тот бросил оружие и скрылся на своем авто.

Мужчину на черном Nissan уже вскоре перехватила полиция – не в последнюю очередь благодаря анонимному свидетелю, который сфотографировал авто и передал правоохранителям. Его задержали более чем в 60 километрах от гольф-клуба Trump International.

С собой мужчина имел прицел, две сумки и камеру GoPro.

В итоге: в Трампа не стреляли, но ФБР считает, что инцидент мог быть попыткой покушения на экс-президента; сам он благодарит Секретную службу за все, что произошло; трамписты рады, что их кумир жив; а оппоненты Трампа вполне прогнозируемо осуждают политическое насилие.

В конце концов для самого Трампа это событие может стать "подарком судьбы". Потому что кто на фоне уже второго покушения вспомнит о том, что только на прошлой неделе республиканец проиграл дебаты Камале Харрис, а его рейтинг продолжил падать.

У бывшего строителя родом из Северной Каролины неординарная если не биография, то взгляды – если по крайней мере судить по соцсетям и предыдущим интервью в СМИ.

В соцсети X (Twitter) в 2020 году он пригласил северокорейского диктатора Ким Чен Ына на Гавайи, где в то время жил и вел бизнес, предложив свою роль "посла и связного" для решения двусторонних споров между Вашингтоном и Пхеньяном.

А в 2016 году Раут даже поддержал кандидатуру... Дональда Трампа.

По его словам, в 2022-23 годах он несколько раз посещал Украину и имел переговоры с должностными лицами украинского Минобороны. Впоследствии СМИ нашли подтверждение визитов Раута в Киев, однако о переговорах с чиновниками известно только с его слов – украинская сторона эту информацию пока не комментировала.

Чем именно занимался Раут в Украине, до конца не понятно.

Однако он упоминается в нескольких публикациях ведущих американских СМИ в статьях об американцах, которые помогают Украине.

В 2022 году в интервью Newsweek он критиковал американское руководство за нерешительность, называл войну в Украине "черно-белой" и "борьбой добра и зла".

Конечно же, российская пропаганда, которая на удивление активно освещала подробности вероятной попытки покушения на Трампа, сосредоточилась только на одной показательной детали: задержанный 58-летний Райан Уэсли Раут – активный сторонник Украины, имел дома целый арсенал оружия, да еще и донатил демократам (как это согласовывалось с его поддержкой Трампа в 2016 году, понять трудно, но имеем что имеем).

Подробнее – в материале Олега Павлюка Были ли "украинские связи" у задержанного за подготовку нового покушения на Трампа.