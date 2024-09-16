Трамп після можливого замаху на нього подякував Секретній службі США за "видатну роботу"
Кандидат у президенти від Республіканської партії Дональд Трамп подякував Секретній службі США та іншим співробітникам правоохоронних органів після ймовірної спроби замаху на нього за "видатну роботу".
Про це колишній американський президент написав у соцмережі Truth Social, передає CNN, пише "Європейська правда".
Трамп наголосив, що "виконана робота була абсолютно видатною" та заявив, що це був "цікавий день".
"Найголовніше, я хочу подякувати Секретній службі США, шерифу Ріку Бредшоу та його Офісу хоробрих і відданих патріотів, а також усім правоохоронним органам за неймовірну роботу, виконану сьогодні в Trump International, щоб зберегти мене у безпеці як 45-го президента США та кандидата від Республіканської партії на майбутніх президентських виборах", – написав він.
Нагадаємо, Федеральне бюро розслідувань ідентифікувало підозрюваного у справі про ймовірний замах на життя Трампа: ним виявився 58-річний Раян Раут, який у минулому мав вісім арештів та активно підтримував Україну.
У кампанії Дональда Трампа 15 вересня повідомили про стрілянину біля його гольф-клубу у Флориді та заявили, що він у безпеці.
Американський президент Джо Байден заявив, що підозрюваний перебуває під вартою та доручив своїй команді забезпечити Секретну службу необхідними ресурсами для його захисту.