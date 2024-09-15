Стрілянину біля гольф-клубу Трампа розслідують як можливу спробу замаху на нього
Федеральнебюро розслідувань США розпочало перевірку за фактом стрілянини біля гольф-клубу Дональда Трампа у місті Вест-Палм-Біч штату Флорида як можливий замах на нього.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на CNN.
У ФБР у неділю ввечері повідомили, що розслідують події у Вест-Палм-Біч як те, "що має вигляд замаху на вбивство" Трампа.
Із посиланням на джерела в офіційних колах CNN раніше повідомляв, що інцидент зі стріляниною там розглядають як спробу замаху на експрезидента.
Імовірного стрільця затримала місцева поліція, його взяли під варту.
У кампанії Дональда Трампа раніше повідомили про стрілянину біля його гольф-клубу у Флориді та заявили, що він у безпеці.
Це вже другий подібний випадок після того, як у липні в кандидата в президенти США від Республіканської партії стріляли на мітингу в Пенсильванії.
Під час того інциденту Трамп отримав поранення, також загинув один із учасників мітингу. Стрільця, 20-річного Томаса Метью Крукса, вбили на місці агенти Секретної служби США.
Розслідування замаху на експрезидента досі триває.