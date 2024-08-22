У Бельгії провалились коаліційні переговори, які вів лідер фламандських націоналістів

Лідер фламандської націоналістичної партії N-VA ("Новий фламандський альянс") Барт де Вевер у четвер, 22 серпня, поверне бельгійському королю Філіпу мандат на проведення коаліційних переговорів.

Про це пише "Європейська правда" з посиланням на VRT.

У четвер сплив крайній термін проведення коаліційних переговорів на чолі з де Вевером, відведених королем Бельгії. Очікується, що він поверне мандат після 20:00 за місцевим часом.

Лідер N-VA намагався домовитись про п’ятипартійну коаліцію з франкомовним правоцентристським Реформістським рухом (MR), центристським Les Engagés ("Віддані"), нідерландськомовною центристською Християнсько-демократичною і фламандською партією (CD&V) та лівоцентристським Forward ("Вперед").

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Але переговори почали розвалюватись ще наприкінці минулого тижня, коли Реформістський рух відкинув запропоноване де Вевером запровадження податку на приріст капіталу, покликаного допомогти покрити дефіцит бюджету Бельгії.

Цим кроком N-VA хотів задовольнити вимоги Forward – єдину з-поміж інших партій, яка виступала проти скорочення бюджету для подолання дефіциту.

Після того, як де Вевер поверне мандат на коаліційні переговори, бельгійський король має вирішити, що робити далі. Він має призначити нового переговірника, аби той сформував коаліцію.

Без коаліції та, відповідно, уряду Бельгія не може висунути кандидатуру єврокомісара, а також підготувати план скорочення дефіциту бюджету, який має подати Єврокомісії до 20 вересня або (в разі перенесення терміну) 15 жовтня.

Зазначимо, що Бельгії не звикати до тривалих коаліційних переговорів. У 2010 і 2011 роках на формування уряду в країні пішов 541 день.

У червні король Бельгії прийняв відставку уряду Александра де Кроо, який вирішив йти з посади після провального результату його ліберальної партії "Відкриті фламандські ліберали і демократи" на національних виборах, що проходили одночасно з виборами до Європарламенту.