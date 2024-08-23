У Бельгії спробують відновити переговори про формування п'ятипартійної коаліції

Король Бельгії Філіп у п’ятницю, 23 серпня, визначив нового відповідального за переговори про формування урядової коаліції – ним став лідер центристської франкомовної партії Les Engagés ("Віддані") Максим Прево.

Про це бельгійський королівський двір повідомив у X (Twitter), пише "Європейська правда".

У короткому повідомленні вказано, що Філіп доручив Прево "посередницьку місію з метою якнайшвидшого відновлення переговорів" про формування коаліції.

Лідер "Відданих" має доповісти королю про свої зусилля 2 вересня.

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У червні король Бельгії прийняв відставку уряду Александра де Кроо, який вирішив йти з посади після провального результату його ліберальної партії "Відкриті фламандські ліберали і демократи" на національних виборах, що проходили одночасно з виборами до Європарламенту.

Із середини липня голова фламандської націоналістичної партії N-VA ("Новий фламандський альянс") Барт де Вевер вів переговори про формування п’ятипартійної коаліції за участю Les Engagés, франкомовного правоцентристського "Реформістського руху" (MR), нідерландськомовної центристської "Християнсько-демократичної і фламандської партії" (CD&V) та лівоцентристського Forward ("Вперед").

Таку коаліцію називають "аризонською", що є покликанням на прапор американського штату Аризона, де поєднуються синій, червоний, жовтий і помаранчевий кольори – це кольори п’яти партій, що беруть участь у переговорах.

Але напередодні де Вевер повернув мандат через незгоду "Реформістського руху" на запровадження податку на приріст капіталу, покликаного допомогти покрити дефіцит бюджету Бельгії. Цей крок був компромісом лідера N-VA, покликаним задовольнити вимогу лівоцентристів з Forward не скорочувати видатки бюджету.

Прево, на якого поклали завдання узгодити розбіжності між п’ятьма партіями, напередодні заявив, що підтримує формування "аризонської" коаліції, і закликав "знайти умови для відновлення довіри, щоб відновити переговори".

Зазначимо, що Бельгії не звикати до тривалих коаліційних переговорів. У 2010 і 2011 роках на формування уряду в країні пішов 541 день.