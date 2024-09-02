В Бельгии возобновились коалиционные переговоры во главе с лидером фламандских националистов

Король Бельгии Филипп в понедельник, 2 сентября, повторно назначил лидера фламандской националистической партии N-VA ("Новый фламандский альянс") Барта де Вевера главным переговорщиком по формированию правительственной федеральной коалиции.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщил королевский двор Бельгии.

Своим решением бельгийский монарх снял полномочия с лидера валлонской центристской партии Les Engagés ("Преданные") Максима Прево, которого назначил для восстановления коалиционных переговоров.

"Король назначил Барта де Вевера с целью скорейшего продолжения переговоров между пятью возможными партнерами для создания будущей коалиции. Он представит отчет 23 сентября", – добавили в бельгийском королевском дворе.

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С середины июля глава N-VA вел переговоры о формировании пятипартийной коалиции с участием Les Engagés, франкоязычного правоцентристского "Реформистского движения" (MR), нидерландскоязычной центристской Христианско-демократической и фламандской партии (CD&V) и левоцентристского Forward ("Вперед").

Такую коалицию называют "аризонской", что является отсылкой к флагу американского штата Аризона, где сочетаются синий, красный, жёлтый и оранжевый цвета – это цвета пяти партий, участвующих в переговорах.

Переговоры начались после того, как король Бельгии принял отставку правительства Александра де Кроо, который решил уйти с должности после провального результата его либеральной партии "Открытые фламандские либералы и демократы" на национальных выборах, проходивших одновременно с выборами в Европарламент.

Но в прошлом месяце де Вевер вернул мандат из-за несогласия "Реформистского движения" на введение налога на прирост капитала, призванного помочь покрыть дефицит бюджета Бельгии. Этот шаг был компромиссом лидера N-VA, призванным удовлетворить требование левоцентристов из Forward не сокращать расходы бюджета.

Отметим, что Бельгии не привыкать к длительным коалиционным переговорам. В 2010 и 2011 годах на формирование правительства в стране ушел 541 день.