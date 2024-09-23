Підозрюваний у замаху на Трампа, ймовірно, вистежував його протягом місяця

Підозрюваний у замаху на експрезидента США і кандидата у президенти Дональда Трампа Раян Раут, схоже, стежив за ним у його гольф-клубі у Флориді та на курорті Мар-а-Лаго протягом місяця до арешту.

Про це, як пише "Європейська правда" з посиланням на агентство Bloomberg, повідомило Міністерство юстиції США у своєму поданні.

Документ, поданий в понеділок до федерального суду у Флориді, містить нові подробиці про ймовірні пересування і діяльність Раяна Рута, в тому числі про лист, в якому він зізнається, що намагався вбити Трампа.

Раут був заарештований 15 вересня після того, як його помітили співробітники Секретної служби із зарядженою штурмовою гвинтівкою. Але він вистежував Трампа задовго до цього, йдеться в матеріалах справи.

Реклама:

"З 18 серпня 2024 року по 15 вересня 2024 року мобільний телефон Раута неодноразово отримував доступ до вишок стільникового зв'язку, розташованих поблизу Trump International і резиденції колишнього президента в Мар-а-Лаго", – йдеться в документі.

Звіт про ймовірну активність Раута, мабуть, спричинить заяви про те, що можна було б зробити більше, аби ідентифікувати нападника і зупинити раніше.

У поданні йдеться про те, що Раут місяцями планував здійснити напад на Трампа і 14 серпня виїхав для цього з Грінсборо у штаті Північна Кароліна.

Після арешту офіційні особи обшукали його автомобіль і знайшли написаний від руки список дат на серпень, вересень і жовтень, а також місць, де Трамп з'являвся або повинен був бути присутнім.

Раніше у Конгресі США підтримали посилення охорони кандидатів у президенти.

Читайте у статті "ЄвроПравди", що відомо про затриманого Раяна Раута та його нібито "українські зв’язки".