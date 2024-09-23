Подозреваемый в покушении на Трампа, вероятно, выслеживал его в течение месяца

Подозреваемый в покушении на экс-президента США и кандидата в президенты Дональда Трампа Райан Раут, похоже, следил за ним в его гольф-клубе во Флориде и на курорте Мар-а-Лаго в течение месяца до ареста.

Об этом, как пишет "Европейская правда" со ссылкой на агентство Bloomberg, сообщило Министерство юстиции США в своем представлении.

Документ, поданный в понедельник в федеральный суд во Флориде, содержит новые подробности о вероятных передвижениях и деятельности Райана Рута, в том числе о письме, в котором он признается, что пытался убить Трампа.

Раут был арестован 15 сентября после того, как его заметили сотрудники Секретной службы с заряженной штурмовой винтовкой. Но он выслеживал Трампа задолго до этого, говорится в материалах дела.

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"С 18 августа по 15 сентября 2024 года мобильный телефон Раута неоднократно получал доступ к вышкам сотовой связи, расположенным вблизи Trump International и резиденции бывшего президента в Мар-а-Лаго", – говорится в документе.

Отчет о вероятной активности Раута, по-видимому, повлечет за собой заявления о том, что можно было бы сделать больше, чтобы идентифицировать нападавшего и остановить раньше.

В представлении говорится о том, что Раут месяцами планировал совершить нападение на Трампа и 14 августа выехал для этого из Гринсборо в штате Северная Каролина.

После ареста официальные лица обыскали его автомобиль и нашли написанный от руки список дат на август, сентябрь и октябрь, а также мест, где Трамп появлялся или должен был присутствовать.

Ранее в Конгрессе США поддержали усиление охраны кандидатов в президенты.

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