Понад 700 мігрантів перетнули Ла-Манш до Британії за один день

Понад 700 мігрантів на невеликих човнах перетнули Ла-Манш до Британії в неділю, що є найвищим показником за один день відтоді, як прем'єр-міністр Кір Стармер прийшов до влади з обіцянкою боротися з контрабандистами.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє агентство AFP.



За попередніми даними Міністерства внутрішніх справ, опублікованими в понеділок, близько 703 осіб прибули в неділю на 11 човнах.

Припинення прибуття малих човнів було ключовим питанням на загальних виборах у Британії в липні.

За кілька днів після приходу до влади Стармер скасував суперечливу схему депортації мігрантів до Руанди останнього уряду консерваторів.

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Натомість Стармер пообіцяв ліквідувати банди контрабандистів, які організовують переправу мігрантів і отримують тисячі євро з кожного мігранта.

Останні дані з'явилися після того, як Велику Британію сколихнули антимігрантські заворушення після нападу з ножем 29 липня, в результаті якого загинули троє дітей. У соціальних мережах поширювали неправдиві повідомлення, які називали нападника іммігрантом-мусульманином.

Стармер і президент Франції Емманюель Макрон пообіцяли посилити співпрацю у боротьбі зі зростанням кількості нелегальних мігрантів.

За останніми даними, з початку 2024 року кількість мігрантів, які здійснили подорож через Ла-Манш, досягла 18 342 осіб, що на 13% більше, ніж за аналогічний період минулого року.

Центральним елементом імміграційної політики консерваторів був план депортації шукачів притулку з Британії до Руанди, який мав стримувати мігрантів, однак він так і не набув чинності.