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Новый глава МВД Франции пообещал более жесткие меры по миграции

Новости — Вторник, 24 сентября 2024, 16:39 — Олег Павлюк

Новый министр внутренних дел Франции Брюно Ретайо пообещал ввести жесткие миграционные меры и меры безопасности, в частности для ограничения количества искателей убежища в стране.

Об этом, как пишет "Европейская правда", говорится в публикации Reuters.

В первых интервью после назначения Ретайо пообещал в течение нескольких недель обнародовать новые меры в сфере сдерживания миграции.

"Моя цель – положить конец нелегальному въезду и увеличить количество выездов, особенно для нелегальных иммигрантов, потому что никто не должен оставаться во Франции, если он ворвался в нее", – заявил глава французского МВД.

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Он допустил, что может использовать министерские указы для воплощения своих предложений, если их не одобрит парламент, поскольку министр "имеет значительные регуляторные полномочия".

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Ретайо также поддержал решение соседней Германии ввести временные проверки на всех внешних границах и предложил Франции создать альянс с "крупными европейскими странами, которые хотят усилить и уже усилили свой законодательный арсенал" в сфере миграции.

Он пояснил, что некоторые иммиграционные законы ЕС "полностью устарели" и "больше не соответствуют угрозам сегодняшнего дня".

Тема миграции играла важную роль на досрочных выборах в нижнюю палату парламента Франции – Национальную ассамблею – в конце июня и в начале июля. Среди партий больше всего голосов собрало ультраправое "Национальное объединение", которое выступало на антииммиграционной платформе.

Новое французское правительство во главе с премьер-министром Мишелем Барнье, в которое входит Ретайо, начало работу лишь накануне – спустя более двух месяцев после выборов.

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Франция миграционный кризис
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