Новый глава МВД Франции пообещал более жесткие меры по миграции

Новый министр внутренних дел Франции Брюно Ретайо пообещал ввести жесткие миграционные меры и меры безопасности, в частности для ограничения количества искателей убежища в стране.

Об этом, как пишет "Европейская правда", говорится в публикации Reuters.

В первых интервью после назначения Ретайо пообещал в течение нескольких недель обнародовать новые меры в сфере сдерживания миграции.

"Моя цель – положить конец нелегальному въезду и увеличить количество выездов, особенно для нелегальных иммигрантов, потому что никто не должен оставаться во Франции, если он ворвался в нее", – заявил глава французского МВД.

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Он допустил, что может использовать министерские указы для воплощения своих предложений, если их не одобрит парламент, поскольку министр "имеет значительные регуляторные полномочия".

Ретайо также поддержал решение соседней Германии ввести временные проверки на всех внешних границах и предложил Франции создать альянс с "крупными европейскими странами, которые хотят усилить и уже усилили свой законодательный арсенал" в сфере миграции.

Он пояснил, что некоторые иммиграционные законы ЕС "полностью устарели" и "больше не соответствуют угрозам сегодняшнего дня".

Тема миграции играла важную роль на досрочных выборах в нижнюю палату парламента Франции – Национальную ассамблею – в конце июня и в начале июля. Среди партий больше всего голосов собрало ультраправое "Национальное объединение", которое выступало на антииммиграционной платформе.

Новое французское правительство во главе с премьер-министром Мишелем Барнье, в которое входит Ретайо, начало работу лишь накануне – спустя более двух месяцев после выборов.