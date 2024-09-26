Литовський міністр: Риторика Путіна показує, що він боїться далекобійних ударів України

Заяви Владіміра Путіна про оновлену ядерну доктрину Кремля свідчать про його побоювання, що Україні можуть дозволити використовувати ракети великої дальності для ураження цілей на території Росії.

Про це заявив міністр оборони Литви Лаурінас Кащюнас, його цитує LRT, повідомляє "Європейська правда".

Кащюнас зробив таку оцінку поруч з главою Міноборони Німеччини Борисом Пісторіусом, який прибув з візитом до Литви.

"Ми всі чули слова Путіна. Я вважаю, що ключове послання не в тому, що він сказав, а в тому, що, говорячи про нову концепцію, він чітко дає зрозуміти, що надання Україні можливості нанесення ударів на великі відстані є дійсно важливим питанням, якого він боїться", – сказав Кащюнас на пресконференції в четвер.

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Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус, зі свого боку, заявив, що Захід не заляканий "ядерною риторикою" Путіна.

"Я можу повторити, що це риторика Путіна. Він говорить голосно і поширює свої погрози, і нас це не повинно лякати. Ми будемо робити те, що вважаємо за потрібне. Він може поширювати це через свої канали, але це нас не налякає", – сказав Пісторіус.

Нагадаємо, 25 вересня Путін заявив, що Росія розширить умови, за яких вона готова застосувати ядерну зброю.

У ЄС заявили, що нові ядерні погрози Путіна не змінять позицію Європейського Союзу щодо продовження підтримки України.

Президент Польщі Анджей Дуда вважає, що Путін лише повторює те, що було закріплено в російській військовій доктрині протягом багатьох років.