Литовский министр: Риторика Путина показывает, что он боится дальнобойных ударов Украины

Заявления Владимира Путина об обновленной ядерной доктрине Кремля свидетельствуют о его опасениях, что Украине могут позволить использовать ракеты большой дальности для поражения целей на территории России.

Об этом заявил министр обороны Литвы Лауринас Кащюнас, его цитирует LRT, сообщает "Европейская правда".

Кащюнас сделал такую оценку рядом с главой Минобороны Германии Борисом Писториусом, который прибыл с визитом в Литву.

"Мы все слышали слова Путина. Я считаю, что ключевое послание не в том, что он сказал, а в том, что, говоря о новой концепции, он четко дает понять, что предоставление Украине возможности нанесения ударов на большие расстояния является действительно важным вопросом, которого он боится", – сказал Кащюнас на пресс-конференции в четверг.

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Министр обороны Германии Борис Писториус, со своей стороны, заявил, что Запад не запуган "ядерной риторикой" Путина.

"Я могу повторить, что это риторика Путина. Он говорит громко и распространяет свои угрозы, и нас это не должно пугать. Мы будем делать то, что считаем нужным. Он может распространять это через свои каналы, но это нас не напугает", – сказал Писториус.

Напомним, 25 сентября Путин заявил, что Россия расширит условия, при которых она готова применить ядерное оружие.

В ЕС заявили, что новые ядерные угрозы Путина не изменят позицию Европейского Союза относительно продолжения поддержки Украины.

Президент Польши Анджей Дуда считает, что Путин лишь повторяет то, что было закреплено в российской военной доктрине на протяжении многих лет.