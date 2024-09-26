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Дуда: Путін знає, що буде проклятий, якщо застосує ядерну зброю

Новини — Четвер, 26 вересня 2024, 16:13 — Христина Бондарєва

Лідер Росії Владімір Путін та його генерали добре знають, що той, хто першим застосує ядерну зброю, буде проклятий.

Про це заявив президент Польщі Анджей Дуда в інтерв'ю TVN, повідомляє "Європейська правда".

Дуда коментував заяву Владіміра Путіна, який у середу ввечері знову пригрозив застосувати ядерну зброю, якщо буде якийсь масований напад на Росію.

Президент Польщі вважає, що у заявах російського лідера не було нічого нового. 

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"Якщо ми подивимося на це холоднокровно і без паніки, то повинно бути зрозуміло: він повторює те, що було закріплено в російській військовій доктрині протягом багатьох років, що Росія залишає за собою право використовувати будь-які засоби, включаючи, звичайно, ядерні засоби, які є в її розпорядженні, в разі загрози для Росії", – сказав Дуда. 

"З іншого боку, Владімір Путін також добре знає, як і його генерали, що той, хто першим застосує ядерну зброю, той є проклятий… Вони ніколи не знімуть з себе цю відповідальність, якщо застосують ядерну зброю. Навіть у найменшій мірі. Ніколи. Світ ніколи їм цього не пробачить", – додав польський президент.

Нагадаємо, 25 вересня Путін заявив, що Росія розширить умови, за яких вона готова застосувати ядерну зброю. 

У ЄС заявили, що нові ядерні погрози Путіна не змінять позицію Європейського Союзу щодо продовження підтримки України.

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Дуда Польща
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