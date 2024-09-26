Дуда: Путін знає, що буде проклятий, якщо застосує ядерну зброю
Лідер Росії Владімір Путін та його генерали добре знають, що той, хто першим застосує ядерну зброю, буде проклятий.
Про це заявив президент Польщі Анджей Дуда в інтерв'ю TVN, повідомляє "Європейська правда".
Дуда коментував заяву Владіміра Путіна, який у середу ввечері знову пригрозив застосувати ядерну зброю, якщо буде якийсь масований напад на Росію.
Президент Польщі вважає, що у заявах російського лідера не було нічого нового.
"Якщо ми подивимося на це холоднокровно і без паніки, то повинно бути зрозуміло: він повторює те, що було закріплено в російській військовій доктрині протягом багатьох років, що Росія залишає за собою право використовувати будь-які засоби, включаючи, звичайно, ядерні засоби, які є в її розпорядженні, в разі загрози для Росії", – сказав Дуда.
"З іншого боку, Владімір Путін також добре знає, як і його генерали, що той, хто першим застосує ядерну зброю, той є проклятий… Вони ніколи не знімуть з себе цю відповідальність, якщо застосують ядерну зброю. Навіть у найменшій мірі. Ніколи. Світ ніколи їм цього не пробачить", – додав польський президент.
Нагадаємо, 25 вересня Путін заявив, що Росія розширить умови, за яких вона готова застосувати ядерну зброю.
У ЄС заявили, що нові ядерні погрози Путіна не змінять позицію Європейського Союзу щодо продовження підтримки України.