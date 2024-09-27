Уповноважений французького президента з питань економічної допомоги та відновлення України заявив П’єр Ельбронн, що Франція обіцяє допомогти Україні пережити складну зиму.

Про це він розповів "Укрінформу", пише "Європейська правда".

П’єр Ельбронн зазначив, що щойно повернувся з Нью-Йорка, де проходили стратегічні дискусії на тему енергетики України.

"Водночас Франція вже працює в цьому секторі активно. Півтора тижня тому я їздив до Києва з французькими компаніями, щоб оцінити, що вони можуть зробити з точки зору обладнання, зокрема газових турбін та рішень для акумулювання енергії", – сказав Ельбронн.

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За його словами, йдеться як про допомогу, так і про інвестиції в енергетику зі спеціально створеного фонду, з якого Франція надасть 60 мільйонів євро до кінця року.

"Ми маємо обладнання – генератори та трансформатори, які були надані як допомога. Але є також інвестиційні проєкти, які підтримуються державою. Ми створили фонд цивільної інфраструктури, на який виділено 200 мільйонів євро. Саме з нього щонайменше 60 мільйонів піде на енергетику до кінця 2024 року. І це кошти для компаній, які мають принаймні 50% французького капіталу", – пояснив він.

Серед таких потужних компаній Ельбронн назвав Schneider Electric, яка від початку війни співпрацює з "Укренерго" та ДТЕК, допомагаючи, зокрема, з обладнанням для ремонту мереж.

"Є також інші великі гравці, як Arabelle Solutions (дочірня компанія EDF – державна французька енергетична компанія. – Ред.) Вона веде проєкти на зиму, наприклад, акумулятори для зберігання енергії та газові турбіни для збільшення потужності електростанцій", – пояснив Ельбронн.

Нагадаємо, нещодавно міністри закордонних справ країн "Групи семи" (G7) підтвердили підтримку України перед обличчям атак РФ на енергетичну інфраструктуру.

Голова європейської дипломатії Жозеп Боррель заявив, що Росія намагається вивести з ладу енергетичну інфраструктуру України напередодні зими, тому західні союзники повинні активізувати надання Україні засобів ППО.