Боррель: Захід має збільшити допомогу, щоб завадити РФ занурити Україну у темряву

Росія намагається вивести з ладу енергетичну інфраструктуру України напередодні зими, щоб залишити її в темряві і холоді, тому західні союзники Києва повинні активізувати надання Україні засобів протиповітряної оборони.

Про це, як пише "Європейська правда" з посиланням на Reuters, заявив голова європейської дипломатії Жозеп Боррель.

Після повномасштабного вторгнення Росії в лютому 2022 року енергетична система України стала мішенню для атак, що призвело до віялових відключень і обмеженого постачання електроенергії.

Дефіцит електроенергії в Україні може досягти 6 гігаватів цієї зими, що становить близько третини від очікуваного пікового попиту, йдеться у звіті Міжнародного енергетичного агентства, опублікованому в четвер.

Реклама:

"Зрозуміло, що Росія хоче занурити Україну в темряву і холод. Наближається зима, і після російських атак на енергетичні об'єкти, потужності з виробництва енергії в Україні скоротилися на дві третини", – сказав Боррель журналістам на пресконференції в Нью-Йорку.

Боррель виступав після того, як міністри закордонних справ Європейського Союзу, а раніше міністри G7, провели переговори з українськими посадовцями, в тому числі з міністром закордонних справ Андрієм Сибігою, щоб обговорити, як допомогти Україні в найближчі тижні.

"Ми повинні підтримати Україну не лише наданням військового потенціалу, але й потужностями з виробництва електроенергії. В іншому випадку ця країна зіткнеться з дуже важкими часами взимку", – сказав Боррель.

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн минулого тижня оголосила про виділення Україні кредиту в розмірі до 35 мільярдів євро на економіку та армію, заявивши, що це необхідно, щоб захистити країну від російських атак і допомогти їй пережити зиму.

"Обидві речі потрібно робити одночасно, – сказав Боррель. "Немає сенсу надавати електрогенератор сьогодні, якщо завтра його знищать", – додав він.

Боррель сказав, що Росія продовжує отримувати нову зброю і вказав на Іран.

"Очевидно, що Росія отримує нову зброю, зокрема ракети з Ірану. Це те, у що ми віримо, навіть якщо іранці це заперечують, але це виглядає саме так", – сказав він.

Тегеран і Москва відкидають повідомлення про те, що Іран відправляє балістичні ракети до Росії.