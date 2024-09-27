Уполномоченный французского президента по вопросам экономической помощи и восстановления Украины заявил Пьер Эльбронн, что Франция обещает помочь Украине пережить сложную зиму.

Об этом он рассказал "Укринформу", пишет "Европейская правда".

Пьер Эльбронн отметил, что только что вернулся из Нью-Йорка, где проходили стратегические дискуссии на тему энергетики Украины.

"В то же время Франция уже работает в этом секторе активно. Полторы недели назад я ездил в Киев с французскими компаниями, чтобы оценить, что они могут сделать с точки зрения оборудования, в частности газовых турбин и решений для аккумулирования энергии", – сказал Эльбронн.

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По его словам, речь идет как о помощи, так и об инвестициях в энергетику из специально созданного фонда, из которого Франция предоставит 60 миллионов евро до конца года.

"Мы имеем оборудование – генераторы и трансформаторы, которые были предоставлены в качестве помощи. Но есть также инвестиционные проекты, которые поддерживаются государством. Мы создали фонд гражданской инфраструктуры, на который выделено 200 миллионов евро. Именно из него не менее 60 миллионов пойдет на энергетику до конца 2024 года. И это средства для компаний, которые имеют по крайней мере 50% французского капитала", – пояснил он.

Среди таких мощных компаний Эльбронн назвал Schneider Electric, которая с начала войны сотрудничает с "Укрэнерго" и ДТЭК, помогая, в частности, с оборудованием для ремонта сетей.

"Есть также другие крупные игроки, как Arabelle Solutions (дочерняя компания EDF – государственная французская энергетическая компания. – Ред.) Она ведет проекты на зиму, например, аккумуляторы для хранения энергии и газовые турбины для увеличения мощности электростанций", – пояснил Эльбронн.

Напомним, недавно министры иностранных дел стран "Группы семи" (G7) подтвердили поддержку Украины перед лицом атак РФ на энергетическую инфраструктуру.

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что Россия пытается вывести из строя энергетическую инфраструктуру Украины накануне зимы, поэтому западные союзники должны активизировать предоставление Украине средств ПВО.