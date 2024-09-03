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Глава МЗС Чехії про ракетний удар Росії по Полтаві: Ще один воєнний злочин

Новини — Вівторок, 3 вересня 2024, 17:32 — Олег Павлюк

Міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський засудив російський ракетний удар по військовому вишу та лікарні в Полтаві вдень 3 вересня, внаслідок якого десятки людей загинули.

Про це, як повідомляє "Європейська правда", він написав у X (Twitter).

Ліпавський назвав російський удар по Полтаві "ще одним російським воєнним злочином в Україні".

"Понад 40 загиблих і майже 200 поранених цивільних осіб у Полтаві вкотре демонструють необхідність надання Україні засобів протиповітряної оборони і всього озброєння, необхідного для ефективної оборони", – вважає чеський міністр.

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Він нагадав, що Україна, відповідно до Статуту ООН, може атакувати військові об'єкти в Росії в межах права на самооборону.

Як відомо, вдень 3 вересня президент України Володимир Зеленський повідомив, що внаслідок ранкового балістичного удару РФ по Полтаві 41 людина загинула і більш як 180 постраждали

В МЗС Польщі після звісток з Полтави закликали притягти Росію до відповідальності, а міністр оборони Британії висловив співчуття на зустрічі з українським колегою Рустемом Умєровим у Лондоні. 

Президент Латвії Едгарс Рінкевичс своєю чергою закликав скасувати усі обмеження на застосування Україною західної зброї. 

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