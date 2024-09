Міністр оборони Британії на зустрічі з Умєровим виловив співчуття через удар РФ по Полтаві

Міністр оборони Великої Британії Джон Гілі зустрівся з міністром оборони України Рустемом Умєровим у Лондоні та відреагував на новини з Полтави, де внаслідок російського удару загинули понад 40 людей.

Як повідомляє "Європейська правда", Джон Гілі розповів про зустріч у своєму X (Twitter).

"Трагічно дізнаватися, що понад 40 українців загинули і ще десятки постраждали внаслідок невибіркового удару сил Путіна по Полтаві. Висловив співчуття міністру оборони Рустему Умєрову, який сьогодні перебуває з візитом у Лондоні, та запевнив, що Британія буде підтримувати Україну стільки, скільки буде потрібно", – написав він.

Tragic to learn of over 40 Ukrainians killed and many more injured in an indiscriminate strike by Putin’s forces in Poltava.



I offered condolences to Defence Minister @rustem_umerov on his visit to London today & assured him the UK will stand with Ukraine for as long as it takes

