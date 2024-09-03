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Міністр оборони Британії на зустрічі з Умєровим виловив співчуття через удар РФ по Полтаві

Новини — Вівторок, 3 вересня 2024, 16:32 — Марія Ємець

Міністр оборони Великої Британії Джон Гілі зустрівся з міністром оборони України Рустемом Умєровим у Лондоні та відреагував на новини з Полтави, де внаслідок російського удару загинули понад 40 людей.

Як повідомляє "Європейська правда", Джон Гілі розповів про зустріч у своєму X (Twitter).

"Трагічно дізнаватися, що понад 40 українців загинули і ще десятки постраждали внаслідок невибіркового удару сил Путіна по Полтаві. Висловив співчуття міністру оборони Рустему Умєрову, який сьогодні перебуває з візитом у Лондоні, та запевнив, що Британія буде підтримувати Україну стільки, скільки буде потрібно", – написав він. 

Умєров ще не повідомляв деталей зустрічі. У понеділок він провів переговори з французьким колегою Себастьєном Лекорню у Парижі.

Як відомо, вдень 3 вересня президент України Володимир Зеленський повідомив, що внаслідок ранкового балістичного удару РФ по Полтаві 41 людина загинула і більш як 180 постраждали

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Велика Британія Війна з РФ
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