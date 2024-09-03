Глава МИД Чехии о ракетном ударе России по Полтаве: Еще одно военное преступление

Министр иностранных дел Чехии Ян Липавский осудил российский ракетный удар по военному вузу и больнице в Полтаве днем 3 сентября, в результате которого десятки людей погибли.

Об этом, как сообщает "Европейская правда", он написал в X (Twitter).

Липавский назвал российский удар по Полтаве "еще одним российским военным преступлением в Украине".

"Более 40 погибших и почти 200 раненых гражданских лиц в Полтаве в очередной раз демонстрируют необходимость предоставления Украине средств противовоздушной обороны и всего вооружения, необходимого для эффективной обороны", – считает чешский министр.

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Он напомнил, что Украина, в соответствии с Уставом ООН, может атаковать военные объекты в России в рамках права на самооборону.

Как известно, днем 3 сентября президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что в результате утреннего баллистического удара РФ по Полтаве 41 человек погиб и более 180 пострадали.

В МИД Польши после известий из Полтавы призвали привлечь Россию к ответственности, а министр обороны Великобритании выразил соболезнования на встрече с украинским коллегой Рустемом Умеровым в Лондоне.

Президент Латвии Эдгарс Ринкевичс в свою очередь призвал отменить все ограничения на применение Украиной западного оружия.