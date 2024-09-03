МЗС Польщі після удару по Полтаві: РФ треба притягти до відповідальності

Міністерство закордонних справ Польщі прокоментувало російський удар по військовому вишу та лікарні в Полтаві вдень 3 вересня, в результаті якого понад чотири десятки людей загинули.

Про це, як пише "Європейська правда", відомство повідомило на сторінці в X (Twitter).

Польське МЗС засудило російський напад на лікарню та навчальний заклад у Полтаві та висловило співчуття народу України.

"Польща і надалі підтримуватиме Україну у захисті від агресії. Росія повинна бути притягнута до відповідальності", – додали там.

Реклама:

Нагадаємо, Росія 3 вересня завдав двома балістичними ракетами варварського удару по одному з навчальних закладів Полтави.

За попередніми даними, дві балістичні ракети уразили територію Інституту звʼязку та сусідньої лікарні. Понад чотири десятки людей вбито, майже дві сотні – поранено, під завалами продовжують шукати людей.

Раніше злочин Росії прокоментували генеральна секретарка Ради Європи та міністр оборони Великої Британії.