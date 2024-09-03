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Посол ЄС після удару по Полтаві закликала без затримок надати Україні необхідну зброю

Новини — Вівторок, 3 вересня 2024, 17:23 — Олег Павлюк

Посол Європейського Союзу в Україні Катаріна Матернова засудила російський удар по військовому вишу та лікарні в Полтаві вдень 3 вересня, закликавши Захід якнайшвидше надати Україні необхідну зброю.

Як повідомляє "Європейська правда", про це вона написала у X (Twitter).

Матернова висловила співчуття родинам загиблих у результаті російського ракетного удару українців, додавши, що "російському терору в Україні немає кінця".

"Україна потребує більше систем протиповітряної оборони, дальніх ударів, щоб захистити свій народ – більше ніяких зволікань! Росія має бути зупинена", – підкреслила посол ЄС.

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Як відомо, вдень 3 вересня президент України Володимир Зеленський повідомив, що внаслідок ранкового балістичного удару РФ по Полтаві 41 людина загинула і більш як 180 постраждали

В МЗС Польщі після звісток з Полтави закликали притягти Росію до відповідальності, а міністр оборони Британії висловив співчуття на зустрічі з українським колегою Рустемом Умєровим у Лондоні. 

Президент Латвії Едгарс Рінкевичс своєю чергою закликав скасувати усі обмеження на застосування Україною західної зброї. 

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Матернова Війна з РФ
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