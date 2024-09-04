Литва закупила современные бельгийские пулеметы за 5 млн евро

Агентство оборонных ресурсов при Министерстве национальной обороны Литвы за 5 млн евро закупило современные бельгийские пулеметы FN MINIMI, которые передадут Добровольческим силам охраны края Литовской армии и Службе охраны государственной границы.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает портал Delfi.

По данным Минобороны, сделать это удалось раньше запланированного срока благодаря увеличению оборонного бюджета.

Сообщается, что контракт с бельгийским производителем оружия FN Herstal S.A. был подписан в начале прошлого года. Доставить пулеметы в Литву планируется до конца этого года.

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По данным министерства, пулеметы FN MINIMI являются более современными и легкими, чем системы KSP-58, FN MAG, MG3, которые стоят на вооружении в Литовской армии, и для их обслуживания достаточно одного военнослужащего.

По данным Минобороны, увеличение расходов на национальную оборону позволяет ускорить приобретение дронов, противовоздушных систем и вооружения, а также обновить имеющиеся мобильные системы ПВО и закупить новые.

Как сообщили в Минобороны, в этом году расходы на оборону составят 3,2% ВВП Литвы.

Ранее стало известно, что Вооруженные силы Литвы начинают новый этап укрепления своих оперативных возможностей – они планируют приобрести морские надводные дроны и интегрировать их в состав Военно-морских сил.

Ранее сообщалось, что литовское Агентство оборонных ресурсов закупает дроны у пяти местных производителей на сумму 8 млн евро.

Кроме того, правительство Литвы в ближайшее время планирует выделить дополнительные 20 миллионов евро на приобретение различных типов боевых и разведывательных дронов.

Ранее вооруженные силы Литвы начали первый курс подготовки инструкторов по использованию FPV-дронов.