Рада звільнила Кулебу з посади глави МЗС

Верховна рада на засіданні у четвер, 5 вересня, підтримала звільнення Дмитра Кулеби з поста міністра закордонних справ.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомив народний депутат Ярослав Железняк.

За звільнення Кулеби проголосували 240 депутатів.

Сам міністр не був присутній в залі під час голосування за його звільнення.

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Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія напередодні заявив, що у фракції домовилися про кандидатуру нового очільника Міністерства закордонних справ у межах урядових ротацій.

Арахамія заявив, що "слуги" погодили голосування за призначення новим міністром закордонних справ Андрія Сибіги – першого заступника чинного голови МЗС Дмитра Кулеби.

У Держдепартаменті США раніше повідомили про розмову держсекретаря Ентоні Блінкена з його українським візаві Дмитром Кулебою, який подав заяву про відставку.

Держсекретар висловив вдячність за тісне партнерство, яке США та Україна розвинули в ході багатьох заходів, і підтвердив незмінну підтримку Сполученими Штатами народу України, який захищає себе, свою батьківщину і свою свободу від російської агресії.

Очільниця Міністерства закордонних справ Німеччини Анналена Бербок напередодні заявила, що мало з ким працювала так тісно, як з очільником українського МЗС Дмитром Кулебою.