Рада назначила Андрея Сибигу министром иностранных дел

5 сентября Верховная Рада проголосовала за назначение Андрея Сибиги на должность министра иностранных дел.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщают депутаты, которые ведут трансляцию.

За соответствующее решение проголосовали 258 народных избранников.

Андрей Сибига – кадровый дипломат, работающий в системе МИД с 1997 года. С 2016 по 2021 год занимал должность посла Украины в Турции.

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Фото: РБК-Украина

Он был заместителем руководителя ОПУ с конца мая 2021 года, где отвечал за внешнюю политику Банковой. В июле 2024 года его назначили первым заместителем министра иностранных дел вместо Николая Точицкого.

В 2021 году, вскоре после назначения в ОПУ, ЕвроПравда публиковала интервью Сибиги.

Как известно, народные избранники поддержали увольнение Дмитрия Кулебы с поста министра иностранных дел 5 сентября.