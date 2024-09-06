40% французів позитивно оцінюють призначення нового прем’єра

Більшість громадян Франції вважають, що президент Емманюель Макрон не врахував результатів парламентських виборів, ухваливши рішення призначити прем’єр-міністром консерватора Мішеля Барньє.

Про це, як повідомляє "Європейська правда", свідчить опитування Elabe для телеканалу BFMTV.

Серед іншого, 74% респондентів вважають, що Макрон не взяв до уваги результати парламентських виборів, причому цю думку поділяє більшість або переважна більшість виборців усіх партій.

55% опитаних також погодилися із заявою лідера ультралівої "Нескореної Франції" Жан-Люка Меланшона про те, що президент "офіційно проігнорував результат парламентських виборів" і що "у французького народу вкрали вибори".

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Водночас 40% французів вважають призначення Мішеля Барньє позитивним для країни, і лише 29% – негативним. Решта 31% не визначився з відповіддю.

Лише кожен другий француз (52%) вважає, що новий прем’єр Франції зможе сформувати "уряд, який об'єднає людей" і буде здатний йти на компроміси з різними політичними угрупованнями задля ухвалення рішень та законів.

Нагадаємо, президент Франції Емманюель Макрон після затяжних консультацій щодо кандидатури прем’єра 5 вересня оголосив про призначення на цю посаду Мішеля Барньє. Він переймає повноваження від Габріеля Атталя, наймолодшого прем’єр-міністра у новітній історії Франції.

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