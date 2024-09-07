Новый премьер Франции обещает "конкретные меры" против нелегальной миграции

Новоназначенный премьер-министр Франции Мишель Барнье в первых публичных выступлениях пообещал сделать миграционный вопрос одним из приоритетных и отреагировать "конкретными мерами".

Об этом сообщает Le Figaro, пишет "Европейская правда".

В первом своем телеэфире на TF1 в роли премьера Мишель Барнье пообещал сделать проблему нелегальной миграции одним из приоритетов.

"Сейчас такое ощущение, что наши границы как дуршлаг и миграционные потоки не контролируются. Мы собираемся контролировать миграционные потоки, не с помощью идеологии или заявлений, а конткретных мер", – заявил Барнье.

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Он отметил, что будет прислушиваться к предложениям, поскольку "ни у кого нет монополии на хорошие идеи".

В 2021 году, перед приближением тогдашних президентских выборов, он предлагал даже "мораторий на иммиграцию".

Также Барнье, выходец из голлистской партии "Республиканцы", заявил об открытости к сотрудничеству с другими политическими силами для формирования правительства.

В первой речи после назначения Барнье сказал, что через несколько дней, максимум через несколько недель будет презентовать перед парламентом законодательные приоритеты и предложения нового правительства.

Большинство граждан Франции считают, что президент Эмманюэль Макрон не учел результатов парламентских выборов, приняв решение назначить премьер-министром консерватора Мишеля Барнье. При этом 40% положительно оценивают его назначение.

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