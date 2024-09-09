У Німеччині стверджують, що Шольц "не ухиляється" від телефонної розмови з Путіним

Речник федерального уряду Німеччини Штеффен Гебештрайт заявив, що канцлер країни Олаф Шольц "не ухиляється" від телефонної розмови з очільником Кремля Владіміром Путіним.

Про це він заявив на брифінгу, цитує NTV, передає "Європейська правда".

Гебештрайт заявив, що Шольц "не має жодних сумнівів щодо телефонної розмови з російським президентом", якщо він вважатиме, що час для цього є "відповідним".

Втім, за словами речника, німецький уряд наразі не бачить особливих причин для оптимізму, адже останні заяви Кремля щодо війни в Україні "не створюють враження, що він дуже хоче вступити в конструктивні мирні переговори".

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Також речник зазначив, німецький уряд не може назвати дату "наступної мирної конференції", про яку говорив Шольц.

"Але очевидно, що ми маємо таку ситуацію в усьому світі, що насправді скрізь є відчуття, що ця війна повинна закінчитися якомога швидше", – додав він.

Гебештрайт також заявляв, що процес досягнення миру в Україні є дуже важким, але його започатковано, а сам мир не повинен бути продиктований Кремлем.

Нагадаємо, у великому інтерв’ю ZDF Шольц висловився за присутність Росії на наступному Саміті миру та сказав, що "нині той момент, коли ми маємо обговорювати, як можна завершити війну і досягти миру швидше, ніж зараз видається можливим".

Пізніше стало відомо, що у головній опозиційній партії Німеччини – Християнсько-демократичному союзі (ХДС) – жорстко розкритикували Шольца за слова про те, що час починати шукати способи завершувати війну.

Раніше керівник Офісу президента України Андрій Єрмак заявив, що запрошення на другий Саміт миру представника Росії не слід трактувати як початок перемовин з РФ.