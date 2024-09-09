У Німеччині впевнені, що мир в Україні не повинна диктувати Росія

Процес досягнення миру в Україні є дуже важким, але його започатковано, а сам мир не повинен бути продиктований Кремлем.

Про це заявив речник федерального уряду Штеффен Гебештрайт, повідомляє кореспондент "Укрінформу", передає "Європейська правда".

Гебештрайт акцентував – мирний процес триває вже "відносно довго" та згадав про Саміт миру у Швейцарії, участь у якому взяли понад 100 країн, і на ній було домовлено про проведення другого Саміту.

Він акцентував, що тоді "було спільне відчуття, визнання, консенсус, що наступна зустріч має пройти за участі Росії".

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Він підкреслив: усім зрозуміло, що мир має бути справедливим, а не під диктатом. За його словами, не може йтися про те, що Україна має "викинути білий прапор" чи про те, щоби про Україну говорили без участі України.

Гебештрайт також зазначив, що не йдеться про те, щоби надати Росії паузу передихнути та з новими силами знову атакувати, як це вже було, а також може йтися про замороження ситуації – Росія має вивести війська.

Речник додав, що персоною, яка може закінчити війну негайно, є російський президент, яка має "гігантську ціну" для самої Росії, але насамперед для України, а також для тих, хто Україну підтримують.

Нагадаємо, у великому інтерв’ю ZDF Шольц висловився за присутність Росії на наступному Саміті миру та сказав, що "нині той момент, коли ми маємо обговорювати, як можна завершити війну і досягти миру швидше, ніж зараз видається можливим".

Пізніше стало відомо, що у головній опозиційній партії Німеччини – Християнсько-демократичному союзі (ХДС) – жорстко розкритикували Шольца за слова про те, що час починати шукати способи завершувати війну.

Раніше керівник Офісу президента України Андрій Єрмак заявив, що запрошення на другий Саміт миру представника Росії не слід трактувати як початок перемовин з РФ.