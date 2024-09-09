В Германии утверждают, что Шольц "не уклоняется" от телефонного разговора с Путиным

Представитель федерального правительства Германии Штеффен Гебештрайт заявил, что канцлер страны Олаф Шольц "не уклоняется" от телефонного разговора с главой Кремля Владимиром Путиным.

Об этом он заявил на брифинге, цитирует NTV, передает "Европейская правда".

Гебештрайт заявил, что Шольц "не имеет никаких сомнений относительно телефонного разговора с российским президентом", если он посчитает, что время для этого является "подходящим".

Впрочем, по словам представителя, немецкое правительство пока не видит особых причин для оптимизма, ведь последние заявления Кремля относительно войны в Украине "не создают впечатление, что он очень хочет вступить в конструктивные мирные переговоры".

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Также представитель отметил, немецкое правительство не может назвать дату "следующей мирной конференции", о которой говорил Шольц.

"Но очевидно, что мы имеем такую ситуацию во всем мире, что на самом деле везде есть ощущение, что эта война должна закончиться как можно скорее", – добавил он.

Гебештрайт также заявлял, что процесс достижения мира в Украине является очень трудным, но он начат, а сам мир не должен быть продиктован Кремлем.

Напомним, в большом интервью ZDF Шольц высказался за присутствие России на следующем Саммите мира и сказал, что "сейчас тот момент, когда мы должны обсуждать, как можно завершить войну и достичь мира быстрее, чем сейчас представляется возможным".

Позже стало известно, что в главной оппозиционной партии Германии – Христианско-демократическом союзе (ХДС) – жестко раскритиковали Шольца за слова о том, что пора начинать искать способы завершать войну.

Ранее руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что приглашение на второй Саммит мира представителя России не следует трактовать как начало переговоров с РФ.