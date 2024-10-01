Кампанію топкандидата в президенти Румунії координував партнер пропагандиста з РФ

Бізнес-партнер російського пропагандиста, який щонайменше 10 разів відвідував Крим після незаконної анексії, принаймні якийсь час координував передвиборчу кампанію Мірчі Джоане – колишнього заступника генсека НАТО і наразі одного з найбільш популярних кандидатів у президенти Румунії.

Таке виявило розслідування журналістів мережі Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP), до якої входить румунський портал Context.ro, повідомляє "Європейська правда".

Згідно з даними журналістів, до кампанії Джоане принаймні якийсь час був причетний Рареш Менеску – колишній мер адміністративного району Бухареста Сектор 6 та чинний віцеголова Національної ліберальної партії Румунії.

Стверджується, що Манеску фігурував в електронному листі від квітня 2024 року, отриманому журналістами, як координатор кампанії Джоане в Бухаресті. На той момент Джоане ще був заступником генсекретаря НАТО і не оголошував про наміри піти в президенти.

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Сам Менеску заявив Context.ro, що покинув кампанію Джоане "п'ять місяців тому".

Розслідувачі також з’ясували, що Менеску має спільний бізнес із росіянином Алексеєм Козловим у Румунії – компанія Beluga Ventures, яка, ймовірно, займається продажем риби.

Козлов-Крепчинський Фото: Context.ro

Але при цьому Козлов також мав таємне ім'я – Алекс Крепчинський, яке використовував для пропаганди на користь Росії після її вторгнення в Україну у 2014 році. Козлов-Крепчинський публікував пропаганду в соцмережах і вербував в інтернеті проросійськи налаштованих українських "активістів" за збір інформації про інших громадян України.

Колаж: Context.ro

"Крепчинського" також неодноразово цитував Newsfront – "кримський" пропагандистський сайт, на який США наклали санкції за ймовірні зв'язки з Федеральною службою безпеки Росії. Згідно з розслідуванням, Крепчинський також їздив до Криму понад 10 разів у період з 2015 по 2020 рік.

Крім того, у росіянина є стартап у Молдові та Румунії, в якому він є бізнес-партнером молдовського найманця, який воював проти України і зараз живе в Москві.

У розмові з журналістами Context.ro Мірча Джоане заявив, що "не мав і не має жодної інформації про бізнес пана Рареша Менеску".

Президентські вибори в Румунії відбудуться 24 листопада та, за потреби другого туру, 8 грудня. Останні опитування показували, що Мірча Джоане лідирує серед виборців із понад 21% рейтингу.

Більше про виборчий сезон у Румунії читайте в матеріалі "ЄвроПравди".