Топ-кандидат в президенты Румынии намекнул на вмешательство РФ после расследования против него

Бывший заместитель генерального секретаря НАТО Мирча Джоанэ, который баллотируется в президенты Румынии, отреагировал на журналистское расследование, которое показало, что экс-координатор его кампании имеет общий бизнес с роспропагандистом.

Об этом, как сообщает "Европейская правда", Джоанэ написал в Facebook.

Как отмечает политик, он с начала кампании говорил, что независимый кандидат и бывший чиновник НАТО "затронет интересы Российской Федерации и интересы некоторых групп в Румынии".

"К сожалению, я был прав! Настоящий компромат в разгаре. Меня обвиняют в так называемых связях с Российской Федерацией, что является абсолютно невероятным в то время, когда в течение пяти лет я возглавлял Североатлантический Альянс вместе с генеральным секретарем", – добавил он.

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По мнению Джоанэ, сейчас "осуществляется отчаянная попытка поставить под угрозу кандидата, который имеет шанс победить на выборах президента Румынии".

Он заявил о недопустимости "вмешательства извне" в избирательный процесс в Румынии и призвал государственные институты "стоять на страже и защищать румынскую демократию".

"Мы являемся свидетелями компрометации и дезинформации внешнего происхождения и внутреннего исполнения", – подытожил Джоанэ.

Его реакция появилась на фоне расследования журналистов Organized Crime and Corruption Reporting Project. Они обнаружили, что бывший мэр района Бухареста Сектор 6 Рареш Менеску основал фирму с российским бизнесменом, когда координировал кампанию Джоанэ.

К тому же, этот российский бизнесмен также занимался пропагандой в пользу России.

Президентские выборы в Румынии состоятся 24 ноября и, при необходимости второго тура, 8 декабря. Последние опросы показывали, что Мирча Джоанэ лидирует среди избирателей с более чем 21% рейтинга.

Больше об избирательном сезоне в Румынии читайте в материале "ЕвроПравды".