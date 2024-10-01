ЕС и США отреагировали на беспорядки в парламенте Албании

Европейский Союз и США во вторник призвали оппозицию Албании возобновить диалог с правительством, заявив, что насилие, в частности, срыв работы парламента не помогает евроинтеграции страны.

Об этом говорится в публикации AP, сообщает "Европейская правда".

В частности, посол ЕС в Албании Сильвио Гонзато назвал "досадным" то, что оппозиция "прибегает к деструктивным методам для выражения своей позиции".

"Мой призыв – вернуться к диалогу, что не означает согласиться со всем, но вернуться к диалогу в парламенте и избегать любых личных, словесных нападений", – отметил он.

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В свою очередь посольство США в Албании заявило, что оно "глубоко обеспокоено погромом и применением силы в парламенте Албании".

"Мы поддерживаем мирную и совместную дискуссию относительно переговоров о вступлении Албании в ЕС и будем продолжать поддерживать албанские институты, которые работают над тем, чтобы приблизить Албанию к евроатлантическому сообществу", – говорится в заявлении посольства.

Как сообщалось, албанские оппозиционные депутаты сорвали заседание парламента в понедельник в знак протеста против заключения своего коллеги за клевету.

Консервативная Демократическая партия Албании давно обвиняет правящую Социалистическую партию в узурпации власти и с 2013 года устраивает насильственные протесты против правительства.

На прошлой неделе суд подтвердил год заключения для албанского политика Эрвина Салианджи за клевету.

В 2018 году Салианджи требовал отставки тогдашнего министра внутренних дел от Социалистической партии Фатмира Хафаджа после появления видео, на котором двое мужчин утверждали, что брат Хафаджа был причастен к незаконной деятельности. Представленные файлы и записи оказались сфабрикованными, а двое мужчин бежали из страны.

В понедельник демократы сбрасывали микрофоны со столов, бросали предметы в кресла спикера парламента и министров, жгли стулья. Они утверждали, что тюремное заключение Салианджи является политически мотивированным.

Лидер демократов Сали Бериша, который находится под домашним арестом по обвинению в коррупции, заявил, что протест стал началом борьбы оппозиции за возвращение власти накануне парламентских выборов в следующем году.