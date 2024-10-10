Зеленский после встречи с Макроном: ни о каком "прекращении огня" речь не идет

Президент Украины Владимир Зеленский после встречи с президентом Франции Эмманюэлем Макроном заверил, что в их переговорах не было речи о "прекращении огня".

Как сообщает "Европейская правда", об этом он сказал во время короткого общения лидеров с прессой во дворе Елисейского дворца.

От журналистов прозвучал вопрос о возможном "прекращении огня".

"Это (прекращение огня – ЕП) не является темой наших дискуссий с другими союзниками, и так же об этом не шла речь здесь", – ответил Зеленский.

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"Я вижу, в СМИ циркулирует много информации что я якобы "приехал говорить о перемирии". Нет, это не так. Россия много работает над влиянием через СМИ, над распространением дезинформации, поэтому это понятно", – добавил президент Украины.

Он рассказал, что раскрыл Макрону свой "план победы", поднимал вопрос о боеприпасах и о снятии ограничений для Украины на применение западного дальнобойного оружия, а также привлечение финансирования для того, чтобы Украина могла производить больше собственных ударных беспилотников.

9 октября Макрон в сопровождении французского и украинского министров обороны посетил украинских военных 155-й бригады, которые проходят обучение в регионе Гран-Эст на востоке Франции, и пожелал им успеха.

Зеленский прибыл во Францию из Лондона, где имел многочасовой разговор с премьером Великобритании Киром Стармером о "плане победы". Президент также встретился в Лондоне с генсеком НАТО Марком Рютте.

По данным немецких СМИ, в пятницу президента Украины ждут в Берлине, где он проведет переговоры с канцлером Олафом Шольцом и президентом Франком-Вальтером Штайнмайером.