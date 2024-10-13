В воскресенье в Литве проходят парламентские выборы

В воскресенье, 13 октября, в Литве проходит первый тур голосования на парламентских выборах.

Об этом со ссылкой на LRT и AP сообщает "Европейская правда".

Около 2,4 млн человек имеют право выбрать 141 члена Сейма, на четырехлетний срок в два тура. 13 октября избирательные участки откроются в 07:00 и будут работать до 20:00, голосовать литовцы смогут только по месту регистрации.

В течение 8-10 октября досрочные выборы проходили в больницах, домах социальной опеки, воинских частях и тюрьмах, а с 11 по 12 октября могли проголосовать те, кто делает это дома.

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13 октября 70 законодателей выберут по партийным спискам, к которым в одномандатных округах присоединятся те, кому удастся набрать более 50% голосов.

Второй тур выборов состоится 27 октября, когда большинство одномандатных округов проголосует за выбор между двумя кандидатами-лидерами.

Опрос, проведенный компанией Vilmorus, предполагал, что литовская Социал-демократическая партия получит вдвое больше голосов, чем партия действующего премьера Ингриды Шимоните – Союз Отечества-Литовские христианские демократы.

Напомним, высшая избирательная комиссия Литвы 20 сентября решила снять с выборов в Сейм двух кандидатов, которые не упомянули в своих анкетах о сотрудничестве с советской спецслужбой – КГБ.

В прошлом году в Литве разгорелся скандал после публикации информации о том, что в Сейме работают 20 бывших членов Коммунистической партии Советского Союза (КПСС), и только двое из них указали об этом в анкетах.

А перед тем литовские журналисты узнали, что членство в Компартии было и у действующего президента Гитанаса Науседы, хотя он это скрыл.