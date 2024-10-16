Престижный вуз Лиссабона раскритиковали за курс о расизме, где были только белые преподаватели

Аспирантская учебная программа по расизму и ксенофобии Нового Лиссабонского университета (NOVA), одного из самых престижных вузов Португалии, подверглась критике из-за того, что ее преподавателями были только белые.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщило агентство Reuters.

Программа по расизму и ксенофобии была запущена на базе юридического факультета университета NOVA. Ее поддержала правительственная Обсерватория по вопросам расизма и ксенофобии.

Португальские правозащитные организации раскритиковали программу за то, что все ее преподаватели были белыми, а также за содержание, в частности занятия под названием "Существует ли расизм на самом деле?"

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Португальская антирасистская платформа Kilombo заявила, что для белого человека поставить под вопрос отсутствие чернокожих среди преподавателей состава аспирантуры по расизму – "совершенно непонятно".

А основательница португальской онлайн-сети для темнокожих работников Afrolink Паула Кардозо назвала программу "абсурдом".

После такой реакции NOVA удалил рекламу программы со своего сайта. Декан юридического факультета Маргарида Лима Рего сообщила агентству Reuters, что там пытались придерживаться разнообразия в отборе преподавателей, но некоторые из них не смогли принять участие в программе.

"Это была внутренняя ошибка, и юридический факультет NOVA уже принимает меры, чтобы гарантировать, что это не повторится", – добавила она, уточнив, что программа пока приостановлена.

В последние годы Португалия пытается переосмыслить свое колониальное прошлое, в частности причастность к масштабной работорговле, которая освещается сравнительно мало. По состоянию на 2020 год жалобы на расовую дискриминацию в Португалии увеличились на 50%.

Ранее в этом году, напомним, президент Португалии предположил, что страна должна предложить возмещение бывшим колониям за политику Лиссабона в колониальную эпоху, но в правительстве эту идею отклонили.