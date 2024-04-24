Президент Португалії заявив, що країна має заплатити за рабство і колоніальні злочини

Президент Португалії Марселу Ребелу де Соуза заявив, що країна несе відповідальність за злочини, скоєні під час трансатлантичного рабства та колоніальної ери, і припустив, що існує потреба у відшкодуванні.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Reuters.

Протягом понад чотирьох століть щонайменше 12,5 мільйонів африканців було викрадено, насильно перевезено на великі відстані переважно європейськими кораблями та купцями та продано в рабство.

Ті, хто вижив у цій подорожі, закінчили працювати на плантаціях в Америці, переважно в Бразилії та Карибському басейні, тоді як інші отримували прибуток від їхньої праці.

Португалія продала майже 6 мільйонів африканців, більше, ніж будь-яка інша європейська нація, але в школах досі мало викладають про її роль у трансатлантичному рабстві.

Натомість колоніальна ера Португалії, під час якої такі країни, як Ангола, Мозамбік, Бразилія, Кабо-Верде та Східний Тимор, а також частини Індії були підпорядковані португальському правлінню, часто сприймаються як джерело гордості.

Виступаючи на заході з іноземними кореспондентами ввечері у вівторок, Ребелу де Соуза сказав, що Португалія "бере на себе повну відповідальність" за помилки минулого і що ці злочини, включаючи колоніальну різанину, мають "ціну".

"Ми повинні сплатити витрати. Чи є дії, які не були покарані і винних не заарештовано? Чи є товари, які були розграбовані і не повернуті? Подивимося, як це виправити", – сказав він.

Ідея виплати репарацій або інших компенсацій за трансатлантичне рабство набирає обертів у всьому світі, включаючи зусилля щодо створення спеціального трибуналу з цього питання.

Активісти заявили, що репарації та державна політика боротьби з нерівністю, спричиненою минулим Португалії, включаючи системний расизм, є важливими.

Минулого року Ребелу де Соуза заявив, що Португалія повинна вибачитися за трансатлантичне рабство та колоніалізм, але не приніс повних вибачень. У вівторок він сказав, що визнання минулого та відповідальність за нього важливіше, ніж вибачення.

Нагадаємо, у грудні міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок заявила про готовність Берліна та Брюсселя підтримати африканські країни в боротьбі з хворобами й пандеміями.

В листопаді президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр у середу попросив вибачення за злочини, скоєні під час колоніального правління країни в африканській Танзанії.