Уряд Португалії не планує репарацій за вчинки попередників колоніальної доби

Уряд Португалії заявив, що не планує заходів для компенсацій країнам і народам, які постраждали від політики Португалії колоніальної доби.

Про це повідомляє Reuters, пише "Європейська правда".

Уряд заявив, що не планує ініціювати процес виплати репарацій постраждалим від колоніальної політики Португалії у минулому після того, як таку думку висловив президент Марчело Ребелу де Соуза.

Уряд відреагував заявою, що не має програми конкретних дій для виплати репарацій, і такої політики дотримувалися також попередні уряди.

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Також Лісабон заявив, що прагне до "поглиблення відносин, поваги до історичної правди та все глибшої та ближчої співпраці", зазначивши, що з низкою колишніх колоній Португалії існує співпраця у сфері освіти, культури та охорони здоров’я, на додачу до фінансової та економічної співпраці.

Нагадаємо, раніше цього тижня президент Португалії припустив, що країна має запропонувати відшкодування колишнім колоніям за політику Лісабону у колоніальну добу.

Його пропозиції розкритикували політсили правого спектру.

Португалія була колоніальною імперією понад п’ять століть і контролювала, серед іншого, території сучасних Анголи, Мозамбіку й Бразилії.

В листопаді президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр попросив вибачення за злочини, скоєні під час колоніального правління країни в африканській Танзанії.