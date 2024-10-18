Умєров не почув від союзників "нічого проти" запрошення України у НАТО

Міністр оборони України Рустем Умєров стверджує, що під час обговорення питання запрошення Києва до членства в НАТО жоден із союзників не висловився проти.

Про це Умєров повідомив у п'ятницю в Брюсселі українським журналістам, відповідаючи на запитання агентства "Інтерфакс-Україна", пише "Європейська правда".

Міністра запитали про те, як минуло обговорення питання запрошення України до Альянсу під час засідання Ради Україна-НАТО, яке відбулося ввечері четверга в рамках зустрічі міністрів оборони.

"Скажу чесно: не було так, що хтось хоче, хтось не хоче. Такого не було. Усі хочуть, щоб Україна була в НАТО", – відповів Умєров.

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Він додав, що більше запитань від міністрів було про те, як вони можуть допомогти зараз.

"Як швидко це можна зробити (запросити Україну до членства. – Ред.) – це внутрішнє питання, яке вони обговорюватимуть між собою. Але в залі я взагалі не почув нічого проти. Взагалі. Я нічого негативного не почув", – сказав міністр оборони України.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський представив свій "план перемоги", який складається із п’яти пунктів. Перший передбачає невідкладне запрошення України у НАТО.

У Білому домі, коментуючи "план перемоги" Володимира Зеленського, заявили, що в НАТО немає консенсусу щодо вступу України в Альянс.

Радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван заявив, що для членства України в НАТО необхідно провести відповідні реформи та виконати умови безпеки.