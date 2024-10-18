Умеров не услышал от союзников "ничего против" приглашения Украины в НАТО

Министр обороны Украины Рустем Умеров утверждает, что при обсуждении вопроса приглашения Киева к членству в НАТО ни один из союзников не высказался против.

Об этом Умеров сообщил в пятницу в Брюсселе украинским журналистам, отвечая на вопрос агентства "Интерфакс-Украина", пишет "Европейская правда".

Министра спросили о том, как прошло обсуждение вопроса приглашения Украины в Альянс во время заседания Совета Украина-НАТО, которое состоялось вечером четверга в рамках встречи министров обороны.

"Скажу честно: не было так, что кто-то хочет, кто-то не хочет. Такого не было. Все хотят, чтобы Украина была в НАТО", – ответил Умеров.

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Он добавил, что больше вопросов от министров было о том, как они могут помочь сейчас.

"Как быстро это можно сделать (пригласить Украину к членству. – Ред.) – это внутренний вопрос, который они будут обсуждать между собой. Но в зале я вообще не услышал ничего против. Вообще. Я ничего негативного не услышал", – сказал министр обороны Украины.

Напомним, президент Владимир Зеленский представил свой "план победы", который состоит из пяти пунктов. Первый предусматривает безотлагательное приглашение Украины в НАТО.

В Белом доме, комментируя "план победы" Владимира Зеленского, заявили, что в НАТО нет консенсуса по вступлению Украины в Альянс.

Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что для членства Украины в НАТО необходимо провести соответствующие реформы и выполнить условия безопасности.