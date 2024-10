ЄС засудив напад Ірану на Ізраїль: закликає до "негайного припинення" вогню

Глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель заявив, що Євросоюз засуджує напад Ірану на Ізраїль та закликає до негайного припинення вогню на близькому Сході.

Про це Боррель написав у соцмережі Х (Twitter), пише "Європейська правда".

Він відзначив, що ЄС найрішучішим чином засуджує напад Ірану на Ізраїль.

"Небезпечний цикл нападів і відплати ризикує вийти з-під контролю. Необхідне негайне припинення вогню в усьому регіоні", – наголосив Боррель.

The EU condemns in the strongest terms Iran’s attack against Israel.



The dangerous cycle of attacks and retaliation risks to spiralling out of control. An immediate ceasefire across the region is needed.



The EU remains fully committed to contribute to avert a regional war.