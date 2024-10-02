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ЄС засудив напад Ірану на Ізраїль: закликає до "негайного припинення" вогню

Новини — Середа, 2 жовтня 2024, 07:18 — Христина Бондарєва

Глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель заявив, що Євросоюз засуджує напад Ірану на Ізраїль та закликає до негайного припинення вогню на близькому Сході.

Про це Боррель написав у соцмережі Х (Twitter), пише "Європейська правда".

Він відзначив, що ЄС найрішучішим чином засуджує напад Ірану на Ізраїль. 

"Небезпечний цикл нападів і відплати ризикує вийти з-під контролю. Необхідне негайне припинення вогню в усьому регіоні", – наголосив Боррель.

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ЄС залишається повністю відданим своєму внеску в запобігання регіональній війні, додав він.

Іран 1 жовтня завдав ракетного удару по Ізраїлю – ізраїльські військові кажуть, що було випущено близько 180 ракет, більшість з яких були перехоплені.

На окупованому Західному березі річки Йордан під час обстрілу загинув один палестинець, а також постраждали школа в центральній частині Ізраїлю і ресторан в Тель-Авіві.

Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу назвав атаку "великою помилкою" і пообіцяв, що Іран заплатить за неї.

США підтвердили, що перехопили кілька ракет, запущених Іраном в бік Ізраїлю, і заявили, що залишатимуться "в тісному контакті" з Ізраїлем.

Іран заявив, що його останній напад був актом самооборони у відповідь на "агресивні дії" Ізраїлю проти його союзників, включно з вбивством лідера "Хезболли" Хасана Насралли.

Також повідомляли, що Байден і Гарріс провели зустріч з командою посадовців з питань національної безпеки на тлі ракетної атаки Ірану на Ізраїль.

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Боррель Близький Схід
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