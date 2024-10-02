Британские войска сыграли определенную роль в предотвращении дальнейшей эскалации, вызванной ракетной атакой Ирана.

Об этом заявил министр обороны Великобритании Джон Хили, сообщает "Европейская правда".

Хили осудил ракетную атаку Ирана на Израиль.

"Британские войска сегодня вечером сыграли свою роль в попытках предотвратить дальнейшую эскалацию на Ближнем Востоке", – отметил министр, поблагодарив личный состав за мужество и профессионализм.

Реклама:

Он не уточнил, какую именно роль выполнили британские войска.

Глава правительства Британии Кир Стармер, со своей стороны, заявил, что с нападением Ирана на Израиль нельзя мириться. "Мы стоим на стороне Израиля и признаем его право на самооборону перед лицом этой агрессии. Иран должен прекратить эти нападения", – отметил он.

Стармер сообщил, что он провел телефонные разговоры с президентом Франции Эмманюэлем Макроном и канцлером Германии Олафом Шольцом, чтобы "попытаться найти пространство для политического решения".

Лидеры признали серьезный риск региональной эскалации и согласились, что все стороны должны проявлять сдержанность.

Иран 1 октября нанес ракетный удар по Израилю – израильские военные говорят, что было выпущено около 180 ракет, большинство из которых были перехвачены.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху назвал атаку "большой ошибкой" и пообещал, что Иран заплатит за нее.

США подтвердили, что перехватили несколько ракет, запущенных Ираном в сторону Израиля, и заявили, что будут оставаться "в тесном контакте" с Израилем.

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что Евросоюз осуждает нападение Ирана на Израиль и призывает к немедленному прекращению огня на Ближнем Востоке.