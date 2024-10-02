В Германии прогнозируют ухудшение ситуации с безопасностью после атаки Ирана на Израиль

В Германии допускают, что ситуация с безопасностью в стране может ухудшиться после массированной ракетной атаки Ирана на Израиль.

Как сообщает "Европейская правда", об этом заявила глава немецкого МВД Нэнси Фезер, которую цитирует Tagesschau.

Она особенно обратила внимание на риск насилия на исламистской, антиизраильской или антисемитской почве.

Фезер подчеркнула, что ее ведомство следит за радикализацией людей в исламистской среде.

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"Мы внимательно следим за возможными последствиями для ситуации с безопасностью в Германии", – добавила она.

Фезер ранее выразила возмущение сценами празднований в Берлине после массированной ракетной атаки, которую Иран совершил против Израиля.

Иран 1 октября нанес ракетный удар по Израилю – израильские военные говорят, что было выпущено около 180 ракет, большинство из которых были перехвачены.

Канцлер Германии Олаф Шольц в среду призвал Иран и "Хезболлу" немедленно прекратить нападения на Израиль и предупредил, что Иран рискует "поджечь" весь регион.

Также сообщалось, что после атаки на Израиль в МИД Германии вызвали посла Ирана.