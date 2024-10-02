Німеччина викликала посла Ірану через масовану атаку на Ізраїль

Посла Ірану викликали до Федерального міністерства закордонних справ Німеччини у зв'язку з масованою ракетною атакою, яку здійснив Тегеран проти Ізраїлю.

Про це заявив речник МЗС Німеччини, якого цитує Tagesschau, інформує "Європейська правда".

Оскільки іранського посла не було в Берліні, тимчасово повіреному було заявлено, що німецький уряд засуджує напад "найрішучішим чином" і що напад не може бути виправданий нічим, сказав речник.

Він закликав Іран утриматися від подальших атак, в тому числі через своїх проксі.

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Коментуючи питання подальших санкцій проти Ірану, речник сказав, що зараз разом з європейськими та міжнародними партнерами розглядається "цілий інструментарій заходів".

Іран 1 жовтня завдав ракетного удару по Ізраїлю – ізраїльські військові кажуть, що було випущено близько 180 ракет, більшість з яких були перехоплені.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц в середу закликав Іран і "Хезболлу" негайно припинити напади на Ізраїль і попередив, що Іран ризикує "підпалити" весь регіон.

Глава Пентагону Ллойд Остін заявив, що вважає атаку Ірану на Ізраїль "кричущим актом агресії".