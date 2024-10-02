Шольц звинуватив Іран у загрозі "підпалити" весь Близький Схід

Канцлер Німеччини Олаф Шольц в середу закликав Іран і "Хезболлу" негайно припинити напади на Ізраїль і попередив, що Іран ризикує "підпалити" весь регіон.

Його заяву наводить видання Die Welt, повідомляє "Європейська правда".

Канцлер Шольц засудив ракетний напад Ірану на Ізраїль 1 жовнтя "найрішучішим чином".

"Іран ризикує підпалити весь регіон – цьому необхідно запобігти за будь-яку ціну. "Хезболла" і Іран повинні негайно припинити свої напади на Ізраїль".

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Він додав, що Німеччина продовжить працювати зі своїми партнерами над припиненням вогню.

Ізраїль пообіцяв відповісти після того, як Іран запустив шквал балістичних ракет по цілях на всій території Ізраїлю.

Лідер "Хезболли" Хасан Насралла був убитий в результаті ізраїльського удару по Бейруту в п'ятницю.

В результаті ізраїльських авіаударів по Лівану за останні два тижні загинули близько 1000 осіб і ще 6000 отримали поранення, а мільйон людей були змушені покинути свої домівки.

Білий дім заявив, що Тегеран зіткнеться з серйозними наслідками за масштабну ракетну атаку на Ізраїль у вівторок.

Глава Пентагону Ллойд Остін вважає атаку Ірану на Ізраїль "кричущим актом агресії".

США також підтвердили, що перехопили кілька ракет, запущених Іраном в бік Ізраїлю, і заявили, що залишатимуться "в тісному контакті" з Ізраїлем.