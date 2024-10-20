Посол Росії відповів на заклик до Путіна приїхати на суд в Британію у справі про "Новічок"

Посол Росії в Британії не вірить у те, що лідер РФ Владімір Путін приїде у Британію надати свідчення у справі про отруєння нервово-паралітичною бойовою речовиною "Новічок" у 2018 році.

Про Андрей Келін заявив у інтерв’ю BBC, повідомляє "Європейська правда".

14 жовтня у Британії розпочалося публічне розслідування смерті жінки Дон Стерджесс, яку, як вважають, неумисно вбили "Новічком" на тлі намагань отруїти подвійного агента Сергєя Скрипаля.

Сім'я Дон Стерджесс на слуханнях закликала Владіміра Путіна виступити перед слідством після її смерті та відповісти на докази, які є проти нього. Журналіст BBC передав послу РФ в Лондоні Андрею Келіну прохання родини загиблої британки.

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"Я слабо вірю в те, що президент Путін поїде до Британії просто для того, щоб дати якісь свідчення", – сказав він.

Уряд Британії вважає Росію і двох російських агентів, відомих як Петров і Боширов, відповідальними за застосування "Новічка" на британській території. Келін же поставив під сумнів необхідність проведення розслідування взагалі.

"Навіщо тягнути цю історію так довго?", – сказав російський посол.

Він також відкинув ідею про потребу присутності Петрова або Боришова на слуханнях, заявивши, що вони вже дали відповіді на телебаченні. Келін мав на увазі на інтерв'ю, яке вони дали в 2018 році на російському державному телебаченні, в якому вони стверджували, що приїхали як туристи подивитись на собор у Солсбері.

Відповідаючи на питання про те, що Велика Британія, США, Франція, Німеччина та Канада вважають, що атака була здійснена Росією за допомогою "Новічка", виготовленого в Росії, Келін сказав, що "занадто багато урядів" були залучені до цього, і відкинув їхнє твердження як "нісенітницю".

Коли його попросили дати відповідь сім'ї Стерджесс, посол, здавалося, розсміявся, сказавши: "Я ніколи не зустрічався з цією сім'єю... Якщо хтось загинув, звичайно, ми стурбовані цим".

Скрипаль і його дочка Юлія були знайдені непритомними на лавці в англійському місті Солсбері в березні 2018 року після того, як "Новічок" був нанесений на ручку вхідних дверей його будинку. Чотири місяці по тому від отруєння померла мати трьох дітей Дон Стерджесс, яка нанесла на зап'ястя нібито "парфуми" з флакона, насправді наповненого "Новічком".

Британська поліція заочно висунула звинувачення трьом росіянам, які, за їхніми словами, є офіцерами військової розвідки РФ, у спробі вбивства Скрипаля та його доньки. Нікому не було пред'явлено звинувачень у зв'язку зі смертю Стерджесс.