Посол России в Великобритании не верит в то, что лидер РФ Владимир Путин приедет в Британию дать показания по делу об отравлении нервно-паралитическим боевым веществом "Новичок" в 2018 году.

Об Андрее Келин заявил в интервью BBC, сообщает "Европейская правда".

14 октября в Британии началось публичное расследование смерти женщины Дон Стерджесс, которую, как считают, непреднамеренно убили "Новичком" на фоне попыток отравить двойного агента Сергея Скрипаля.

Семья Дон Стерджесс на слушаниях призвала Владимира Путина выступить перед следствием после ее смерти и ответить на доказательства, которые есть против него. Журналист BBC передал послу РФ в Лондоне Андрею Келину просьбу семьи погибшей британки.

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"Я слабо верю в то, что президент Путин поедет в Британию просто для того, чтобы дать какие-то показания", – сказал он.

Правительство Британии считает Россию и двух российских агентов, известных как Петров и Боширов, ответственными за применение "Новичка" на британской территории. Келин же поставил под сомнение необходимость проведения расследования вообще.

"Зачем тянуть эту историю так долго?", – сказал российский посол.

Он также отверг идею о необходимости присутствия Петрова или Боришова на слушаниях, заявив, что они уже дали ответы на телевидении. Келин имел в виду интервью, которое они дали в 2018 году на российском государственном телевидении, в котором они утверждали, что приехали как туристы посмотреть на собор в Солсбери.

Отвечая на вопрос о том, что Великобритания, США, Франция, Германия и Канада считают, что атака была осуществлена Россией с помощью "Новичка", изготовленного в России, Келин сказал, что "слишком много правительств" были вовлечены в это, и отверг их утверждение как "чушь".

Когда его попросили дать ответ семье Стерджесс, посол, казалось, рассмеялся, сказав: "Я никогда не встречался с этой семьей... Если кто-то погиб, конечно, мы обеспокоены этим".

Скрипаль и его дочь Юлия были найдены без сознания на скамейке в английском городе Солсбери в марте 2018 года после того, как "Новичок" был нанесен на ручку входной двери его дома. Четыре месяца спустя от отравления умерла мать троих детей Дон Стерджесс, которая нанесла на запястье якобы "духи" из флакона, на самом деле наполненного "Новичком".

Британская полиция заочно предъявила обвинения трем россиянам, которые, по их словам, являются офицерами военной разведки РФ, в попытке убийства Скрипаля и его дочери. Никому не было предъявлено обвинений в связи со смертью Стерджесс.